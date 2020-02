Calciomercato Juventus, Haaland solo rimandato | C’è la data!

Lo sguardo della Juventus è rivolto al futuro per quanto riguarda i futuri top player: pronto l’assalto al baby fenomeno vero protagonista

La Juventus ha sempre dimostrato nel corso degli anni di essere all’avanguardia per quanto riguarda l’acquisto dei top player. La programmazione della dirigenza bianconera parte da molto lontano con il desiderio di arrivare a giovani campioni del futuro. Nel mirino già da tempo ci sarebbe l’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, autore di una stagione davvero incredibile. Centravanti norvegese, classe 2000, finora ha messo a segno ben 39 gol complessivi in 29 partite tra Salisburgo e il club tedesco. Il suo passaggio ai gialloneri per appena 20 milioni ha fatto storcere il naso a molti.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, asse Raiola-Madrid: altra ‘beffa’!

Calciomercato Juventus, Haaland per il futuro: pista aperta

Nell’ultima sfida di Champions League contro il PSG è stato lo stesso attaccante norvegese a deciderla con una doppietta da urlo davanti a Neymar e Mbappe. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” a partire dal 2022 costerà 75 milioni vista la clausola inserita dal contratto sotto la supervisione del suo agente Mino Raiola, molto vicino anche all’ambiente bianconero. Due anni fa era stato già adocchiato dagli scout di Juve, Inter e Roma, ma i club italiani non vollero mettere sul piatto circa 4 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, futuro Higuain: papà ‘Pipita’ si sbilancia

Haaland percepirà un contratto da quattro milioni di euro netti a stagione fino al 2024, ma il suo futuro sembra sempre più in bilico visto il suo exploit costante. La Juventus potrebbe così sferrare l’attacco vincente per rinforzare il reparto offensivo in vista degli addii prossimi di Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo. C’è bisogno di forze fresche e futuri top player da blindare.

Haaland è diventato già grande in pochi mesi a suon di gol e di assist vincenti. La Juventus intende fare sul serio: Mino Raiola è avvisato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Thiago Silva in rossonero: le parole dell’agente

Caso Barcellona, ESCLUSIVO Alleman: “Bartomeu ha convocato la squadra, ma la pace è lontana”