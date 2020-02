Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Arriva l’attaccante

La Juventus inizia a pensare con forza al prossimo anno ed in particolar modo al post-Higuain. In mente uno scambio con la Fiorentina.

Tutt’altro che indimenticabile la stagione fin qui di Gonzalo Higuain, fermo ad appena cinque centri in questa Serie A. In difficoltà in zona gol, nell’ultimo periodo è stato anche superato da Dybala nelle gerarchie di Sarri per affiancare Cristiano Ronaldo. L’attaccante argentino completo inoltre il suo momento negativo con un infortunio: si tratta di una lieve lombalgia che oggi lo ha costretto a svolgere terapie. La crisi realizzativa del ‘Pipita’ unita all’età che avanza potrebbero portare la Juventus a mettere mano al mercato degli attaccanti la prossima estate per ringiovanire il reparto e ridare verve e freschezza al ruolo di centravanti. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale in arrivo: c’è la data!

Calciomercato Juventus, Higuain non convince: idea di scambio per Vlahovic

Ad attirare le attenzioni della Juventus potrebbe esserci il giovane Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina classe 2000 che sta ingranando nell’ultimo periodo. Il serbo ha già raccolto 8 reti in stagione tra Coppa Italia e Serie A dimostrando ottima qualità tecnica unita a buona fisicità. Caratteristiche che lasciano intravedere buoni margini di miglioramento e che oltre ai bianconeri hanno stregato anche la Roma che ha già manifestato un interessamento concreto per il ragazzo che come affermato anche da Iachini è un mix di Icardi e Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Pogba: c’è l’offerta

Per il giovane Vlahovic la Juventus dovrà dunque battere una concorrenza importante oltre a soddisfare le richieste economiche non semplici della Fiorentina. La ‘Viola’ in estate ha infatti rifiutato una proposta da 15 milioni di euro, motivo per cui difficilmente lascerebbero andare il ragazzo per meno di 35 milioni alla luce della crescita del ragazzo. Dal canto suo Paratici potrebbe avere un asso nella manica per convincere Commisso. La Juventus infatti sarebbe ben disposta a mettere sul piatto delle trattative il cartellino di Daniele Rugani per poter arrivare a Vlahovic come erede di Higuain.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, altra beffa: asse Raiola-Real Madrid

Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus: Wanda Nara allo scoperto