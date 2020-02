Caso Barcellona, il collega di Cadena Ser, Bruno Alleman, in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it: “Bartomeu ha convocato la squadra, ma la pace è lontana”

Un vero e proprio tsunami mediatico che ha investito nuovamente il Barcellona. Dopo il caso Messi-Abidal, è esploso definitivamente il Barça gate: “Negli ultimi giorni si sta vivendo una situazione kafkiana, molto difficile da comprendere e spiegare”. A rivelarlo in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it è Bruno Alleman, collega di Cadena Ser, l’emittente che ha portato alla luce l’inchiesta shock che sta travolgendo l’universo blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta ‘sfrutta’ la crisi | Piano per Pellegrini

Caso Barcellona, Alleman: “Tutta la verità sugli attacchi social a Messi e compagni”

“La questione è che il club stipulò un contratto con una società che, attraverso il controllo delle varie piattaforme social, migliorasse l’immagine del Presidente, della giunta direttiva e del club in generale – spiega Alleman -. Da lì, si è scoperto che questa società aveva subaffittato questo contratto ad altre società, che a loro volta pubblicavano post mirati per denigrare e criticare i giocatori del Barcellona”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ostacolo per l’inglese: concorrenza dalla Premier

“Infangavano per conto del club personaggi che avevano avuto trascorsi importanti con il Barça, incluso leggende come Guardiola e Xavi, oppure gli attuali giocatori, come Leo Messi e Gerard Piqué. Stiamo parlando di qualcosa gravissimo – continua Alleman – Che il Barcellona ha riconosciuto e che ha provato a chiarire attraverso le parole pronunciate da Bartomeu. Il presidente del Barça ha confessato che è mancato il giusto controllo sull’operato di queste aziende, cercando di allentare un po’ di pressione dalle spalle del club”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, top player dal Barcellona | Scenario clamoroso!

Alleman: “La pace è lontana, nonostante la riunione convocata da Bartomeu”

“Per riassumere, il Barça non ha fatto altro che dire: è vero che queste aziende hanno compiuto ciò che era stato pattuito, ma per mancanza di controlli, hanno dovuto attendere che Cadena Ser rendesse note queste informazioni per venire a conoscenza del misfatto. Adesso, vediamo come tutto ciò verrà digerito dai giocatori – conclude Alleman – Bartomeu ha convocato una riunione con la rosa, ma la situazione sembra ancora lontana dal risolversi con la pace. I giocatori non sembrano convinti dalla versione della società. E il clima in vista della partita contro il Napoli è rovente, non certamente l’ideale per un appuntamento così importante come gli ottavi di Champions League”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, assalto a Higuain | C’è la super offerta

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: cessione definitiva e tesoretto!