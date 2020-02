Calciomercato Milan, Thiago Silva in rossonero: le parole dell’agente

Il sogno del ritorno al Milan di Thiago Silva continua, l’agente del giocatore ha lasciato delle dichiarazioni sul futuro del brasiliano

Il Milan continua ad essere molto attiva sul mercato e sogna un nuovo clamoroso ritorno. Dopo il ritorno di Ibrahimovic a gennaio, che ha aiutato molto la squadra rossonera a rialzare la testa, ora si sogna il difensore brasiliano, Thiago Silva. In un intervista esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, l’agente del calciatore ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro del giocatore tra il Milan ed il rinnovo con il PSG.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Thiago Silva: ecco il futuro del brasiliano

Dopo l’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero sogna il ritorno di Thiago Silva. Venduto al PSG nel 2009 per 42 milioni, il difensore brasiliano potrebbe tornare in rossonero nella prossima estate. In esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, ha parlato l’agente del giocatore Paulo Tonietto. ”Di un eventuale rinnovo contrattuale col Psg non abbiamo ancora parlato. L’interesse di Thiago è quello di rimanere a Parigi, ma non dipende solo da lui. Se, poi, non dovesse rinnovare tutto può succedere”, queste le dichiarazioni dell’agente. Poi apre al Milan e non solo: ”Thiago ha un amore speciale per il Milan, ma devo dire che non ho avuto alcun contatto con la dirigenza meneghina. Altri club hanno già cercato Thiago, ma per il momento non abbiamo aperto alcuna trattativa”. Parole importanti che non escludono il rinnovo ma nemmeno il ritorno a Milano.

