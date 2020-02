In casa Inter si iniziano a cercare giocatori per rinforzare la difesa nella prossima stagione: concorrenza tedesca per il difensore nel mirino

L’inizio del nuovo anno dell’Inter ha visto una leggera flessione oltre che nei risultati, nella fase difensiva. Undici gol subiti nelle dieci partite giocatore da gennaio ad oggi, numeri che evidenziano il momento di difficoltà della retroguardia nerazzura. Così l’amministratore delegato interista, Beppe Marotta, si è messo a lavoro per trovare un difensore per la prossima stagione. Il nome finito sotto la lente nerazzurra sarebbe quello di Dayot Upamecano, difensore centrale in forza al Lipsia. La forte concorrenza per il giocatore però, arriva proprio dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, concorrenza per il difensore: si inserisce in Bayern

La fase difensiva dell’Inter è uno dei reparti che nella prossima stagione potrebbe essere soggetto a cambiamenti. La permanenza di Milan Skriniar non è più una certezza, visti i molti club interessati al giocatore. Come rivelato precedentemente, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Dayot Upamecano, difensore del Lipsia, come eventuale erede dello slovacco. Secondo ‘Kicker‘ però, a complicare i piani interisti si sarebbe intromesso il Bayern Monaco. Infatti anche i bavaresi sarebbero alla ricerca di un difensore per la prossima stagione ed il centrale francese potrebbe essere il nome giusto. Nel 2015 il club tedesco era stato molto vicino all’acquisto del difensore, che poi passò al Salisburgo. Ora i bavaresi tornano a farsi sotto, facendo concorrenza all’Inter. Il valore del giocatore al momento è di 60 milioni, anche se nel contratto che scadrà nel 2021 è presente una clausola da 100 milioni. La strada che porta al colosso francese diventa più complicata per i nerazzurri ora.

