Ultime di calciomercato Inter con la possibile cessione di Skriniar e il sostituto che può arrivare dalla Bundesliga: idea in casa del Lipsia, ecco tutti i dettagli



Da tempo ormai nel mirino delle big europee, in estate non è da escludere un possibile assalto a Milan Skriniar. Il difensore slovacco dell’Inter è seguito con grande attenzione da tanti club. Su di lui, in particolare, c’è il Manchester City di Guardiola che potrebbe formulare un’offerta monstre.

Calciomercato Inter, occasione Upamecano

Un’occasione per la difesa nerazzurra può arrivare dalla Germania. Si tratta di Dayot Upamecano. Il difensore centrale francese classe 1998 ha un contratto con il Lipsia in scadenza nel giugno 2021. Nel contratto è presente una clausola del valore di 100 milioni di euro, ma la cifra si abbasserà a 60 in estate, entrando nell’ultimo anno di contratto.

Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, il difensore di origini della Guinea-Bissau, può lasciare il club tedesco in estate. Il Lipsia non ha necessariamente bisogno di vendere, ma se Upamecano non volesse rinnovare il proprio contratto, allora una cessione sarà necessaria.

Calciomercato Inter, quanta concorrenza per il difensore

L’Inter però dovrà fare i conti con tanti altri club interessati al difensore francese. L’Arsenal lo segue da tantissimo tempo: la scorsa estate il Lipsia ha rifiutato dai ‘Gunners’ 60 milioni di euro. Attenzione però anche a Barcellona e Bayern Monaco, entrambe vigili sul giocatore.

In passato il centrale transalpino è stato accostato molto anche al Milan. I rossoneri potrebbero cercare un nuovo centrale in estate, ma difficilmente potrebbero arrivare a spendere 60 milioni di euro per un singolo giocatore.

