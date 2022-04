Simeone fissa il prezzo, la Juve ci prova | Affare da 30 milioni

Un giocatore dell’Atletico Madrid, già obiettivo della Juve, può partire a fronte di una buona offerta: il club bianconero fa sul serio

In casa Juve è da tempo iniziata la rivoluzione tecnica, già avviata con il mega-colpo Dusan Vlahovic messo a segno a gennaio. Come la Champions ha impietosamente dimostrato però, non basta un grande centravanti per competere ad alti livelli in Europa: altri reparti vanno puntellati, altri interpreti devono essere ingaggiati se si vuole dare una dimensione continentale al tutto.

A partire dai centrali di difesa, per finire con un altro attaccante da affiancare al fenomenale serbo, il mercato bianconero è in piena evoluzione. Tra possibili partenze eccellenti (leggi de Ligt) e sogni proibiti o quasi (Milinkovic-Savic e Tchouameni), si insinua anche il problema delle fasce laterali. Con un’ attenzione particolare alla corsia di sinistra, dove Alex Sandro pare ormai aver fatto il tempo suo. Per lo meno a livelli di eccellenza richesti e prestesi da Max Allegri per la prossima stagione.

Mercato Juve, Simeone fissa il prezzo per Renan Lodi: ecco l’offerta giusta

Come riferito nella serata di venerdì dal portale spagnoolo esperto di mercato ‘Elgoldigital’, Renan Lodi è ancora segnato in rosso nel taccuino di Federico Cherubini. Già visionato da osservatori bianconeri nell’incontro di andata di ottavi di finale di Champions contro lo United, il brasiliano è stato poi il match-winner del match di ritorno, regalando la qualificazione ai Colchoneros. Quello che fino a poche settimane fa appariva un giocatore intoccabile, ora può partire a fronte di un’offerta congrua.

Secondo il sito iberico, l’Atletico potrebbe ‘accontentarsi’ di una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni per cedere il sudamericano. Giova ricordare che i due club hanno ancora in sospeso la questione Alvaro Morata: la Juve vorrebbe acquistare a titolo definitivo il centravanti, ma non alle cifre chieste dai madrileni. Che però, a loro volta, sanno bene di non poter rivendere l’attaccante a cifre maggiori di quanto già pattuito due anni fa coi bianconeri. L’occasione potrebbe essere giusta per strappare un piccolo sconto nell’affare Renan Lodi…