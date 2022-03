Champions League, le formazioni ufficiali di Juventus-Villarreal: torna Vlahovic dal 1′

La Juventus si gioca il passaggio dai quarti di finale di Champions League ospitando il Villarreal: ecco le scelte di mister Allegri

Gara decisiva per la Juve di Massimiliano Allegri, che alle 21 ospita all’Allianz Stadium il Villarreal per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Dopo l’1-1 maturato all’andata – il match segnato dal gol-lampo di Vlahovic dopo 33″ – i bianconeri sono chiamati alla vittoria se non volgliono allungare il match ai tempi supplementari in caso di pareggio.

Sono state appena diramate le formazioni ufficiali dell’incontro: in casa bianconera torna dal 1′ Dusan Vlahovic, affiancato da Alvaro Morata in attacco. In difesa c’è Rugani, mentre a centrocampo ancora fiducia al brasiliano Arthur. Ecco le scelte del tecnico juventino.

Juventus-Villarreal: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata

Allenatore: Allegri

VILLARREAL (4-4-2): Ruli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Pino, Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso, Danjuma

Allenatore: Unai Emery