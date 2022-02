Villarreal-Juventus, gol lampo di Vlahovic all’esordio: doppio record storico

Dusan Vlahovic timbra dopo soli 32 secondi di gioco nel primo tempo di Villarreal-Juventus: è già doppio record storico per il bomber serbo

Un primo tempo cominciato col botto per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ è impegnata in questi minuti nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. La partenza nel primo tempo è andata oltre le più rosee aspettative.

Dopo soli 32 secondi di gioco Danilo pesca Vlahovic con un lancio in verticale, il bomber serbo rilascia un gran tiro all’angolino che non lascia scampo a Rulli. Basterebbe questo a far capire di che giocatore stiamo parlando, ma a dimostrare il valore enorme del classe 2000 ci sono anche già due record storici ottenuti per la rete lampo siglata.

Villarreal-Juventus, è già doppio record storico per Vlahovic

Stando a quanto riferisce ‘Opta’, società che studia e raccoglie le statistiche legate al calcio, Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo ad andare in gol per la prima volta nella Coppa dei Campioni/Champions League. È inoltre il primo giocatore della ‘Vecchia Signora’ a firmare la rete all’esordio nella moderna Champions League durante la fase ad eliminazione diretta. Che dire, davvero niente male.