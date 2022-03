UFFICIALE: brutto infortunio | Salta Cagliari-Milan, stagione a rischio

Walter Mazzarri e il Cagliari incassano una pesante notizia proveniente dall’infermeria: ecco il comunicato sulle condizioni del giocatore

Brutte notizie per il Cagliari e per Walter Mazzarri: a seguito di un infortunio patito in allenamento, uno dei giocatori più rappresentativi della squadra si è sottoposto a degli esami strumentali per verificare la gravità del tutto. Le notizie provenienti dall’infermeria sono state una doccia gelata per tutto l’ambiente sardo.

Il centrocampista non salterà solo Cagliari-Milan di sabato 19 marzo, ma rischia di veder terminata anticipatamente la sua stagione. Un brutto colpo per le ambizioni di salvezza degi isolani, impegnati nella lotta per non retrocedere. Ecco la nota ufficiale del club rossoblu.

Il comunicato ufficiale del Cagliari: brutto infortunio per Nahitan Nandez

“A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare“, recita il comunicato ufficiale della società sarda.