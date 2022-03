Dal Chelsea alla Juventus: Cherubini ci prova con lo scambio

Occasione dal Chelsea per la Juventus. L’ipotesi di scambio in vista del prossimo calciomercato estivo. Tutti i dettagli

Sono giorni delicatissimi in casa Chelsea. Nonostante l’imminente sfida di Champions League col Lille, a tenere banco è la prossima trasferta dei ‘Blues’ sul campo del Middlesbrough.

Questo il durissimo comunicato di risposta alla richiesta del club londinese: “Siamo a conoscenza della richiesta del Chelsea di far giocare a porte chiuse il sesto turno di FA Cup di sabato e troviamo il loro suggerimento bizzarro e senza alcuna sorta di pertinenza. Tutti gli interessati sono ben consapevoli dei motivi per cui il Chelsea è stato sanzionato e che questo non ha nulla a che fare con il Middlesbrough Football Club. Suggerire di conseguenza che il club e i nostri tifosi dovrebbero essere penalizzati non è solo gravemente ingiusto, ma privo di fondamento. Date le ragioni di queste sanzioni, per il Chelsea cercare di invocare “integrità” sportiva come motivo per cui la partita si dovrebbe giocare a porte chiuse è estremamente ironico. Al momento attendiamo la notifica formale da parte della FA dei prossimi passi, ma assicuriamo che l’MFC resisterà alle azioni del Chelsea nei termini più forti”. Dal campo al calciomercato: si parla già delle possibili occasioni dal Chelsea anche per le big di Serie A.

Calciomercato Juventus, occhi su Pulisic

Uno dei nomi già accostati e che potrebbe tornare di moda è quello di Christian Pulisic. Il talento americano, in particolare, sarebbe finito nel mirino della Juventus e una delle possibili chiavi può essere rappresentata dal connazionale Weston McKennie. Anche l’ex Borussia Dortmund è dato in bilico e la dirigenza bianconera potrebbe così tentare l’assalto nel prossimo calciomercato estivo: sul piatto Arthur, già accostato ai ‘Blues’, per un eventuale scambio alla pari intorno ai 40-50 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Londra tra Juventus e Chelsea.