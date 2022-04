La rivoluzione favorisce la Juventus: Cherubini fa doppietta

Un top club avrebbe deciso di salutare ben sei calciatori nella prossima sessione di calciomercato: due potrebbero finire alla Juventus

La Juventus è già al lavoro in vista della prossima stagione. La prima annata dell’Allegri 2.0 è stata indubbiamente al di sotto delle aspettative, anche peggiore di quella targata Pirlo. Ai torinesi resta soltanto la Coppa Italia come possibile trofeo da conquistare. Vlahovic e compagni hanno detto addio allo scudetto (già molto complicato) dopo il ko subito per mano dell’Inter.

Pesa, poi, la brutta figura rimediata contro il Villarreal, con conseguente eliminazione, per la terza volta consecutiva, agli ottavi di finale di Champions League. Se la panchina non è in discussione – a meno di un sorprendente crollo vertiginoso nel rush finale -, ci saranno invece modifiche importanti nella rosa. In questo senso si guarda al reparto offensivo, considerando l’addio appurato di Dybala e il futuro ancora incerto di Morata. Ma attenzione anche al centrocampo, zona in cui la ‘Vecchia Signora’ sta accusando problemi in quantità maggiore rispetto alle altre. Un consistente aiuto in ambito di calciomercato potrebbe arrivare dalla Premier League, in particolare dal Manchester United. Gli inglesi effettueranno un nuovo cambio della guida tecnica, sostituendo molto probabilmente l’attuale allenatore Rangnick con Ten Hag.

Calciomercato Juventus, doppio affare dal Manchester United

L’approdo del mister olandese potrebbe dare vita ad una rivoluzione nei ‘Red Devils’. Stando a quanto si apprende dal ‘Mirror’, sarebbero destinati a lasciare definitivamente il club ben sei giocatori. Stiamo parlando di Anthony Martial, Donny van de Beek, Dean Henderson, Phil Jones, Axel Tuanzebe ed Eric Bailly.

I primi due al momento militano in prestito rispettivamente nel Siviglia e nell’Everton e a luglio presumibilmente faranno ritorno alla base. Gli inglesi non li considerano più parte del progetto, perciò una loro permanenza a Manchester appare improbabile. Ecco che la Juventus, da tempo interessata a questi profili, potrebbe decidere di approfittarne cercando di accaparrarsi entrambi i cartellini. Il contratto del francese con lo United è in scadenza giugno 2024, quindi una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro dovrebbe bastare per concludere l’operazione. Discorso simile per il centrocampista, il cui accordo termina invece nel 2025. La Juventus potrebbe farci un pensierino.