Il rinnovo fa gioire Pioli: Milan, super colpo dalla Spagna

Il Milan pianifica un grande colpo dal top club spagnolo in vista del calciomercato estivo: l’inatteso rinnovo fa godere i rossoneri

L’obiettivo del Milan per questo finale di stagione è chiaro: chiudere davanti a tutti e festeggiare un sudatissimo 19esimo scudetto. A sette giornate dal termine della Serie A, i rossoneri devono riscattare il mezzo passo falso casalingo contro il Bologna che ha di fatto dato nuove speranze tricolore a Napoli ed Inter. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e la società di via Aldo Rossi ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista in vista dell’estate.

A salutare Milanello saranno sicuramente Romagnoli e Kessie, in scadenza a parametro zero a giugno. Tra le entrate, invece, una delle priorità per l’anno prossimo è un nuovo attaccante che, se Ibrahimovic dovesse decidere di non rinnovare con il ‘Diavolo’, prenderebbe il posto dello svedese. Attenzione, però. Perchè dalla Spagna spunta una clamorosa ipotesi che può far gioire Pioli: lo scenario da Barcellona.

Xavi cambia idea: colpaccio Milan

Il Barcellona vive una fase di cambiamento ed il vento, per la prossima stagione, non sembrerebbe cambiare. Una delle questioni più spinose resta il futuro di Ousmane Dembele, corteggiato da mezza Europa ed in scadenza il 30 giugno 2022. La situazione riguardo all’esterno francese, però, è destinata a cambiare: il club catalano potrebbe riuscire nell’intento e prolungare l’accordo con Dembele. Uno scenario che può riportare al Wolverhampton Adama Traore, arrivato in prestito con diritto di riscatto lo scorso gennaio.

L’esterno spagnolo, classe 1996 e già accostato al Milan, può quindi diventare una ghiotta occasione per l’attacco di Stefano Pioli. Una possibilità da 30 milioni di euro per Traore che con i catalani ha collezionato 6 presenze e 2 assist nella Liga.

Il 26enne rimane in scadenza nel 2023 con il Wolverhampton e potrebbe approdare in Serie A, in quel di Milanello.