Soldi e scambio che mette d’accordo tutti: la Juve risolve due problemi

La Juventus pensa al futuro a partire da chi c’è già in rosa. Andrà infatti confermato anche Alvaro Morata che piace ad Allegri: idea di scambio con l’Atletico

Presente e futuro per la Juventus che deve chiudere nel migliore dei modi una stagione di transizione che non ha prodotto particolari risultati positivi. In campionato la corsa scudetto sembra fuori portata, in Champions il percorso è finito molto presto, mentre in Coppa Italia c’è una finale da provare a conquistare. Al contempo il club pensa anche alla prossima sessione di calciomercato, a partire però da chi è già presente nella rosa di Massimiliano Allegri. Confermare chi c’è per poi andare ad inserire nuovi elementi: è chiaro il piano della società bianconera che dovrà approfondire alcune dinamiche.

Nello specifico andranno chiuse le questioni relative ai rinnovi, al netto di un Dybala già annunciato partente. Poi andrà esplorato il futuro di Alvaro Morata, attaccante spagnolo ancora in prestito con riscatto dall’Atletico Madrid e attorno al quale andrà intavolato un discorso a parte.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole tenere Morata: scambio con Arthur per provare a convincere l’Atletico

Agli inizi di gennaio infatti Morata sembrava sulla lista dei partenti con il Barcellona alle porte. Allegri però lo ha trattenuto a Torino ritagliandogli peraltro anche un nuovo ruolo da ala sinistra in un tridente con Dusan Vlahovic al centro dell’attacco a sostenere oneri e onori da punta centrale. Una nuova vita juventina quindi per il numero 9 spagnolo che ha alzato l’asticella del rendimento pur giocando in maniera differente. Un’arma tattica interessante che la Juventus e soprattutto Allegri vorrebbero provare a trattenere ma a ben altre cifre rispetto ai 35 milioni stabiliti con l’Atletico per il riscatto.

Il club di Agnelli gradirebbe uno sconto sul totale ma non è da escludere che si possa trovare una soluzione più creativa e differente. La carta vincente della Juve potrebbe essere Arthur, centrocampista brasiliano mai troppo integratosi nel calcio italiano e ben lontano dalla valutazione economica fatta al momento del suo arrivo da Barcellona. Un ritorno in Spagna potrebbe quindi far bene anche al ragazzo che potrebbe essere proposto in scambio per tenere Morata a Torino, risolvendo di fatto due problemi in un colpo solo. La Juventus così scioglierebbe i nodi sulla permanenza di Morata e andrebbe a ricollocare un Arthur mai realmente convincente. L’ostacolo è però proprio l’alta cifra spesa dai bianconeri sul brasiliano che a due anni dal suo arrivo in Serie A non può essere certamente sottoprezzato per evitare una minusvalenza. Servirebbe quindi nel caso uno scambio con conguaglio a favore della società torinese.