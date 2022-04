Nuovo centrocampista, la Juventus ha il jolly: scambio in Premier

La Juventus ha la carta per arrivare all’obiettivo di centrocampo che gioca in Premier League. La strategia è lo scambio

Con il campionato che giunge alle battute finali, la Juventus programma i colpi per l’estate. L’obiettivo è rinforzare il reparto di centrocampo, punto debole dell’organico gestito da Massimiliano Allegri. I bianconeri proveranno a cambiare qualcosa e a portare nuovi nomi in squadra.

Nuovi ingressi e non solo, c’è anche da smaltire qualche esubero proprio in zona mediana. Per questo la dirigenza potrebbe cogliere ‘due piccioni con una fava’ e portare a casa un nuovo big cedendo chi è di troppo. Nel mirino c’è da tempo Youri Tielemans del Leicester City. Il classe 1997 belga si esprime su alti livelli ormai da tempo e in questa stagione ha confermato ancora una volta di avere un grande potenziale. La ‘vecchia signora’ è pronta a fare di lui il nuovo perno del centrocampo, ma portarlo in Italia non sarà semplice. Per questo motivo potrebbe venire in aiuto uno scambio.

Juventus, di strategia per Tielemans: scambio con Arthur

La Juventus potrebbe mettere sul piatto Arthur Melo. Il centrocampista, arrivato un paio di stagioni fa dal Barcellona, non ha mai conquistato la piena fiducia di Max Allegri. Anche sotto la gestione Pirlo in maglia bianconera non ha stregato. Per lui, in questa stagione, solo 17 presenze in campionato. Sembra pertanto destinato a dire addio in estate. La dirigenza juventina potrebbe sfruttarlo, come già sottolineato, per arrivare a Tielemans, che invece ad Allegri piace molto e che ha già dimostrato tanto nelle ultime stagioni in Premier League. Il belga, ex Monaco, ha disputato 23 gare in campionato mettendo a segno 6 reti. La Juve può portarlo in rosa di strategia, abbassando le pretese economiche del Leicester.