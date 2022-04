Anche Bonucci è di troppo: ‘idea’ clamorosa per la Juve

Leonardo Bonucci è tornato alla Juventus nel 2018, dopo la deludente esperienza al Milan. Coi bianconeri ha vinto otto Scudetti

Una Juve più giovane e, come dicono quelli bravi, più sostenibile. Ecco perché in casa Juve, dopo Dybala, anche quei pochi ‘senatori’ rimasti sono a rischio. Chiellini specie per ragioni anagrafiche, Bonucci pure per un fattore economico: il suo stipendio lordo tocca i 10-11 milioni, a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2024.

Piazzare l’ormai 35enne Bonucci da un’altra parte sarebbe/sarà una impresa, ma Cherubini e soci più di un tentativo sembrano intenzionati a farlo. Magari con la Roma di Mourinho, al quale potrebbe far comodissimo un difensore dell’esperienza di Bonucci. Peraltro prima del suo approdo effettivo nella Capitale, il portoghese avrebbe cercato di convincere anche il classe ’87 a seguirlo nell’avventura sulla panchina giallorossa, segno che la stima per il bianconero è molto forte.

Se dovesse sentirsi del tutto ‘scaricato’, stavolta Bonucci potrebbe prendere in considerazione lo sbarco alla Roma, con la quale tra l’altro il suo agente vanta da sempre ottimi rapporti. Valutazione Bonucci? 7-8 milioni, forse anche un po’ meno, in ogni caso la società presieduta da Andrea Agnelli può ragionare sul suo utilizzo come contropartita tecnica.

Calciomercato Juventus, Bonucci per Zaniolo o Cristante

Andando al sodo, Bonucci potrebbe venir offerto alla Roma nell’ambito dell’operazione Zaniolo o di quella per Bryan Cristante, ovvero due obiettivi sensibili – in particolare il primo – della Juve in vista del prossimo calciomercato estivo. L’ostacolo, manco a dirlo, lo stipendio del calciatore nativo di Velletri. Forse ‘spalmandolo’…