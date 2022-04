Colpo Milan da 35 milioni: superate Juventus e Inter

Il Milan continua a lavorare in vista del futuro per una rosa sempre più competitiva: idea a centrocampo, duello a distanza

La società rossonera vorrebbe arrivare a colpi da urlo in vista della prossima stagione con Paolo Maldini sempre al lavoro per regalare nuovi innesti di qualità a Stefano Pioli. Al momento l’allenatore emiliano non vuole disperdere energie pensando così soltanto alla lotta Scudetto.

In questa stagione il centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, ha dovuto attraversare un periodo non troppo facile. Con Sarri c’è stato fin da subito un rapporto di amore e odio fino a quando l’allenatore toscano l’ha schierato costantamente. Ora la compagine biancoceleste cercherà di qualificarsi per un posto in Europa League per poi pensare alla rivoluzione in estate continuando il progetto insieme all’ex allenatore di Napoli e Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” pronto a dire così lo stesso Luis Alberto, che ha una valutazione intorno ai 30-35 milioni di euro. Il Milan ci starebbe pensando nonostante la cifra sia abbastanza alta, ma non impossibile.

Calciomercato, Luis Alberto verso l’addio

In questa stagione sono arrivati soltanto 4 gol in Serie A conditi da nove assist complessivi con la maglia della Lazio. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma il centrocampista spagnolo è stato vicinissimo all’addio già in passato continuando così il suo progetto con i biancocelesti. Anche Juventus e Inter aveva pensato a lungo al suo profilo per rinforzare rispettivamente le rose a disposizione.