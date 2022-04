Assalto Juventus in Serie A, scambio anti Inter

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi anche in difesa: lo scambio top superando l’Inter

Super scambi in vista della prossima stagione con la Juventus protagonista. Il club bianconero è sempre al lavoro per arrivare a colpi anche per rinforzare il reparto difensivo.

La Lazio potrebbe pensare ad un nuovo colpo in difesa con l’assalto ad Alessio Romagnoli, in uscita dal Milan. Il centrale romano è pronto a tornare nella Capitale dopo i trascorsi nel settore giovanile della Roma.

In questo modo percorso inverso per il difensore Francesco Acerbi, che sarebbe finito nel mirino della Juventus per innalzare il tasso tecnico della retroguardia bianconera. Lo stesso club torinese potrebbe inserire nella trattativa anche Daniele Rugani per uno scambio super che toglierebbe di fatto dalla concorrenza anche l’Inter.

Calciomercato Juventus, scambio super con Acerbi

Lo stesso difensore della Nazionale italiana non avrebbe sposato appieno le idee tattiche di Maurizio Sarri. In questo modo ci sarà l’addio al termine della stagione con una nuova avventura suggestiva della sua carriera. In questo modo la società biancoceleste cercherà di chiudere per il suo sostituto: Alessio Romagnoli potrebbe vestire la maglia della Lazio a partire dalla prossima stagione con un innesto di qualità a parametro zero. Acerbi è pronto a dire addio alla società cercando di tornare protagonista dopo una stagione vissuta tra alti e bassi sotto la gestione dell’allenatore toscano.