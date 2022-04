Colpo in stile Morata: affare da sogno per la Juve

La Juventus pianifica un grande colpo per la prossima stagione: il gioiello può arrivare con la formula in stile Morata

La sconfitta nel Derby d’Italia ha lasciato l’amaro in bocca alla Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da una delle migliori prestazioni della stagione. Adesso i pensieri dei bianconeri sono tutti rivolti al match contro il Cagliari, per tentare di blindare il quarto posto pianificando già quello che sarà il futuro della ‘Vecchia Signora’ nel 2022/23. Ecco quindi che la dirigenza juventina si sta muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato.

Un’estate caldissima attende i bianconeri che hanno posto le proprie attenzioni in quel di Madrid, sponda Atletico, per un colpo importantissimo per la futura rosa di Allegri. Si tratta di Renan Lodi, talentuoso terzino brasiliano sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con i ‘Colchoneros’. In tal senso, l’idea della ‘Vecchia Signora’ per scardinare le resistenze dell’Atletico è quella di formulare un’offerta in stile Morata: i dettagli.

Renan Lodi alla Juve: la risposta dell’Atletico

Il piano della dirigenza della Juventus prevederebbe un’operazione in stile Morata. Prestito oneroso, probabilmente biennale, per poi fissare la cifra del diritto di riscatto del cartellino di Renan Lodi. Il terzino, che piace tanto anche al Tottenham e che a Torino prenderebbe il posto di Alex Sandro, viene valutato non meno di 40 milioni di euro dai ‘Colchoneros’.

La risposta dell’Atletico Madrid, però, può in parte complicare la situazione. Il club spagnolo vorrebbe infatti imporre l’obbligo di riscatto del 23enne laterale brasiliano.

Situazione dunque in divenire, con Renan Lodi che ha già collezionato 35 presenze complessive tra campionato e coppe con 4 reti e 4 assist vincenti.