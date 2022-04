Juventus made in Serie A: tre colpi col sacrificio di de Ligt

La Juventus prepara la rivoluzione estiva, che potrebbe essere finanziata dall’addio di de Ligt: tre colpi dalla Serie A

Il campionato è ancora lungo, ma bisogna arrivare preparati alla prossima sessione di calciomercato estiva. Così la Juventus, dopo aver messo a segno due colpi importanti a gennaio, con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria, prepara la rivoluzione estiva della rosa di Massimiliano Allegri.

Per finanziare i colpi in entrata però ci sarà bisogno di un addio eccellente e il primo nome sulla lista potrebbe essere quello di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese ha molti club che lo stimano e potrebbe portare alle casse bianconere circa 85 milioni. Questo bottino potrebbe essere reinvestito su ben tre colpi dalla Serie A.

Juventus, triplo colpo dalla Serie A: nel mirino Zaniolo e non solo

La Juventus è pronta a rivoluzionare la propria rosa in vista della prossima stagione. La cessione di Matthijs de Ligt potrebbe finanziare ben tre colpi e tutti e tre dalla Serie A. Il primo potrebbe essere Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma che recentemente è stato spesso rilegato in panchina da Mourinho, come in occasione del derby, e sta vivendo un periodo poco positivo in giallorosso.

Il secondo potrebbe arrivare sempre dalla capitale e sarebbe Bryan Cristante. Il centrocampista romanista e della Nazionale italiana è in un buon momento di forma e potrebbe essere l’ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Infine anche un colpo importante in difesa proprio per rimpiazzare de Ligt. Il profilo ideale sarebbe quello di Bremer, difensore del Torino pronto al grande salto di qualità e seguito da molti club italiani ed esteri.