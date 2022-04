Mendes chiama subito il Milan: colpo da urlo

Il Milan pianifica un colpo da sogno per la prossima sessione di calciomercato: Jorge Mendes chiama subito Maldini

Lo 0-0 contro il Bologna non lascia certamente soddisfatto Stefano Pioli che già con il Torino ha intenzione di riportare il suo Milan alla vittoria. I rossoneri, per mantenere a distanza Inter e Napoli che si sono avvicinate nell’ultimo turno di Serie A, non possono commettere ulteriori passi falsi. Dal campo al calciomercato, il piano della dirigenza rossonera è chiaro in vista della stagione che verrà. In tal senso, il ‘Diavolo’ potrebbe cambiare pelle con numerose operazioni, in entrata ed uscita, previsti a partire da giugno.

Uno di questi riguarderà senz’altro l’attacco milanista che, con Giroud che compirà 36 anni a settembre e Ibrahimovic in scadenza tra poco più di due mesi, ha urgente bisogno dell’arrivo di un grande attaccante. In ‘soccorso’ di Maldini e Massara sarebbe giunto il noto agente Jorge Mendes, con una clamorosa proposta ai rossoneri.

Mendes fa sognare il Milan: super colpo in attacco

Non è un mistero che buona parte dei grandi protagonisti del calcio europeo passino, prima o poi, dalla regia di Jorge Mendes. Il potente procuratore portoghese avrebbe infatti chiamato il Milan per proporre uno degli attaccanti più ricercati del momento che da poco ha firmato con l’agenzia di Mendes. Si tratta di Darwin Nunez, gioiello del Benfica che piace a numerosi top club, Inter in primis.

La valutazione della punta 22enne (28 reti e 3 assist in 35 presenze) si aggira intorno ai 70-80 milioni di euro. Il rapporto stretto con Mendes, con il quale si tratta da settimane del vicino rinnovo di Leao e dell’approdo di Renato Sanches, può favorire il ‘Diavolo’. Non sarà comunque semplice per Maldini e Massara che potrebbero essere costretti ad inserire alcune contropartite per abbassare le richieste del club portoghese per il suo campione.

La concorrenza dunque non manca ma il Milan può sognare: l’asse con Mendes per l’arrivo di Nunez può davvero infiammarsi al termine della stagione.