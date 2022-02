Calciomercato Milan, Ibra in bilico | Ritorno di fiamma per il bomber ‘a zero’

In attesa di conoscere il destino di Ibrahimovic, il Milan pensa all’attaccante del futuro: ritorno di fiamma per un bomber in scadenza di contratto

In piena lotta per lo Scudetto e in lizza per la finale di Coppa Italia – in entrambe le competizioni è sempre l’Inter l’avversaria da battere – il Milan guarda al mercato della prossima stagione per garantire a Pioli una rosa ancor più competitiva.

LEGGI ANCHE >>> PSG, rinnovo in bilico: Juventus e Milan studiano il colpaccio

Parecchie delle scelte – e delle relative strategie – passano inevitabilmente dal futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese deve ancora comunicare le sue intenzioni alla società, ma ora anche quest’ultima si interroga sull’affidabilità fisica di un giocatore che anche nella stagione in corso – dopo le sole 19 presenze in A dello scorso anno – è vittima di troppi problemi fisici. Sono solo 15 infatti i gettoni dello svedese in campionato finora. E il rientro è ancora tutto da verificare.

Calciomercato Milan, torna l’idea Belotti per il dopo Ibrahimovic

Torna di moda dunque, un po’ per scelta, un po’ per necessità l’idea che porta al ‘Gallo’ Belotti. Il centravanti del Torino, ormai certo di non rinnovare con la società granata, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo stabilendo così di decidere il suo futuro da giocatore svincolato. Il Milan non ha mai smesso di pensare al giocatore, tenuto in stand-by in attesa di capire la strada da percorrere.

LEGGI ANCHE >>> Tra cessione e rinnovo: il piano di Maldini per il gioiello di Pioli

Secondo quanto riferito da Sky Sport Maldini e Massara starebbero per bussare alla porta del centravanti granata alla ricerca di un accordo per le prossime stagioni. Il ‘Gallo’ chiederà un ingaggio pari ad almeno 3,5 milioni annui, avendo rispedito al mittente le offerte di Cairo, arrivato a 3,2 milioni più bonus. Con questa mossa il Milan intende garantirsi un attaccante nel pieno della carriera che conosce già benissimo il campionato italiano