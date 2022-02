L’Inter trema, il top club punta Barella: doppio scambio

Il calciomercato estivo potrebbe vedere l’addio di Barella: proposta di scambio, ecco la risposta dell’Inter al top club

Il pari in Serie A contro il Napoli ha frenato l’Inter di Simone Inzaghi che, con una gara in meno da giocare, è adesso alle spalle del Milan capolista. I nerazzurri, però, sono già concentrati per uno dei match più importanti della stagione. Questa sera, a San Siro, arriva il Liverpool di Jurgen Klopp per la gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League. Tra i grandi assenti di questa sera vi sarà Nicolò Barella, squalificato per la ‘gioia’ dei ‘Reds’.

In tal senso, il tecnico degli inglesi ha espresso il suo gradimento per l’assenza del centrocampista, considerato tra i migliori a disposizione di Simone Inzaghi. Ed è proprio Klopp ad aver elogiato Barella, in conferenza stampa: “Mi piace molto, è un fuoriclasse, ha tecnica e corre”. L’allenatore del Liverpool non si è quindi nascosto e dal calcio giocato al calciomercato, la società inglese avrebbe intenzione di provarci la prossima estate proprio per l’ex Cagliari.

Liverpool-Barella: doppia proposta da Klopp

Klopp pensa con forza a Nicolò Barella per rinforzare il centrocampo del Liverpool, in vista dell’anno prossimo. L’idea del club inglese sarebbe quella di mettere sul piatto uno scambio, con due pedine a scelta.

Da un lato Divock Origi, già accostato alla Serie A. Al pari di Thiago Alvantara, altro candidato a lasciare i ‘Reds’ dopo essere sbarcato dal Bayern Monaco nel settembre 2020.

Marotta ha però le idee ben chiare: per lasciare partire Barella, il dirigente interista chiede almeno 70 milioni cash, senza contropartite tecniche.