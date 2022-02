PSG, rinnovo in bilico: Juventus e Milan studiano il colpaccio

Può esserci una nuova occasione importante a centrocampo: possibile uscita del big. Ci pensano Juventus e Milan

Sono stati mesi intensi di Serie A e il finale è ancora tutto da decidere. Il Milan è al comando della classifica e non vuole più lasciare quella posizione mentre la Juventus è troppo lontana e lotta per provare a ottenere il quarto posto, che vale per raggiungere un posto in Champions League.

Calciomercato, non c’è fretta per il rinnovo di Verratti: Juventus e Milan osservano

Sia Juventus che Milan intanto monitorano le situazioni di calciomercato e studiano le possibili occasioni in arrivo. Si cercano anche rinforzi a centrocampo e nel mirino potrebbe esserci a sorpresa Marco Verratti, visto che il suo futuro ora non sembra essere più così scontato.

Il Paris Saint-Germain si è sempre trovato bene con lui ma è possibile che ora decida si pensare al futuro. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 di Verratti “non è rilevante”, una decisione che ha sorpreso l’ex agente del calciatore. Non c’è fretta di rinnovo e tutto può ancora succedere dunque.

Juventus e Milan seguono la situazione e nel caso in cui dovesse esserci la separazione definitiva tra Verratti e PSG, potrebbe esserci una lotta tutta italiana per acquistarlo.