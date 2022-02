Tra cessione e rinnovo: il piano di Maldini per il gioiello di Pioli

Il Milan pianifica la prossima sessione di calciomercato, con uno dei big di mister Pioli il cui destino non è ancora definito

La vittoria sulla Sampdoria ha riportato, in attesa del recuper di Bologna, il Milan in testa alla classifica di Serie A. I rossoneri vivono un buon momento e tornano a candidarsi come una delle favorite per la vittoria dello scudetto a fine stagione. Dal campo al calciomercato, il ‘Diavolo’ ha chiuso la sessione invernale senza particolari colpi di spessore: ogni discorso, dunque, è stato rimandato a giugno. Non solo i rinforzi ma anche i rinnovi e le possibili cessioni tra le priorità di Maldini e Massara.

Kessie lascerà molto probabilmente il Milan, sulla stessa strada, al momento, pare esserci anche Alessio Romagnoli. Inoltre, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Milan potrebbe decidere di cedere Rafael Leao nella prossima sessione di mercato. Il 22enne portoghese piace tanto ai club di Premier League con due club in particolare in pole position per giugno.

Milan, intrigo Leao: doppia tentazione

Si tratta di Newcastle e Arsenal, con i ‘Gunners’ che dopo Aubameyang perderanno a zero Lacazette. Una cessione in estate garantirebbe, secondo il quotidiano, un tesoretto importantissimo da reinvestire per potenziare considerevolmente la rosa a disposizione di Pioli.

In realtà, però, la volontà di Paolo Maldini è ben chiara: vuole tenersi stretto Leao e sta già lavorando con Jorge Mendes per il rinnovo del talentuoso attaccante lusitano.

Sono 27 le presenze di Leao con il Milan, con 10 reti e 6 assist vincenti: il suo futuro verrà scritto nei prossimi mesi.