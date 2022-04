Milan bruciato, colpo dal Barcellona: è bianconero

Il calciatore in uscita dal Barcellona. Il club bianconero ha pronta l’offerta che brucia il Milan e la concorrenza

Non ha avuto l’impatto che tutti si aspettavano al Barcellona, e dopo una sola stagione è giunto già il momento dei saluti. L’attaccante olandese Memphis Depay è stato completamente oscurato dagli arrivi di Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè e lascerà la squadra spagnola.

Su di lui Juventus e Milan in Serie A, pronte a darsi battaglia per accaparrarsi le prestazioni del talento della Nazionale olandese. Il Barcellona ha intenzione di venderlo per fare cassa e poter aumentare il margine salariale per i nuovi colpi in entrata. Il ventottenne, che non è più centrale nel progetto del club, sarà così ceduto a una cifra importante. Oltre alle due big italiane, anche l’Olympique Lione sembrava interessato a un grande ritorno, ma non sarebbe disposto a pagare i 45 milioni richiesti dai catalani. Cifra che invece è pronta a versare il Newcastle per il classe ’94.

Niente Milan o Juventus: Depay dal Barcellona al Newcastle

Come riporta Todofichajes.com, l’offerta degli inglesi sarebbe al momento quella più alta per Depay. I ‘Magpies’, freschi della nuova ricchissima proprietà, sarebbero disposti a coprire per intero la somma richiesta dal Barcellona e puntano sull’ex Lione per costruire un progetto vincente. Tra le parti ci sarebbe già una trattativa in corso. Ad oggi, l’olandese avrebbe buone possibilità di approdare al St. James Park in vista della prossima estate, quando riaprirà la finestra di calciomercato. Una mossa, quella del Newcastle, che brucia la concorrenza, Juventus e Milan comprese, che dovranno ora puntare il mirino altrove.