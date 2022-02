Il Milan chiude l’accordo: ingaggio triplicato, sì in arrivo

Il Milan pensa a bindare i suoi gioielli dopo le convincenti vittorie in Serie A e in Coppa Italia: rinnovo del big ad un passo

Un’esplosione per confermarsi ad altissimi livelli: Rafael Leao continua ad essere l’uomo in più della compagine guidata da Stefano Pioli. Gol e assist, il portoghese è vicinissimo al rinnovo contrattuale.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” il Milan sarebbe ad un passo per quanto rigurda il prolungamento contrattuale di Leao con l’intesa vicina ai 4 milioni più bonus fino al 2026. Andrebbe così a guadagnare il triplo rispetto all’attuale ingaggio per un riconoscimento importante per il talentuoso rossonero, che finalmente si è lasciato andare lavorando non solo con la palla tra i piedi ma anche in situazioni di smarcamento continuo nell’arco di una partita. Gran parte del merito della sua condizione psico-fisica va a Stefano Pioli, che l’ha saputo gestire al meglio anche in situazioni non troppo esaltanti.

Calciomercato Milan, Leao blindato: il lavoro di Maldini prosegue

La società rossonera resta molto attiva sul fronte calciomercato con acquisti e cessioni ben mirate: dopo Theo Hernandez, ad un passo anche il rinnovo contrattuale di Leao. Questa stagione potrebbe essere la consacrazione definitiva del classe 1999, che vorrebbe diventare una delle stelle del calcio mondiale. Il Milan resta il suo presente, ma sarà a breve anche il suo futuro.