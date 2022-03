Non solo Kessie, beffa ad un passo: doppio ko per le italiane

Una doppia beffa all’orizzonte per le big di Serie A: il top club punta Kessie e non solo, annuncio sempre più vicino

Il 28esimo turno di Serie A si aprirà con l’Inter che, reduce dallo 0-0 di Coppa Italia con il Milan, ospiterà a San Siro la Salernitana. Una lotta al vertice davvero avvincente che, tuttavia, in sede di calciomercato potrebbe vedere un doppio ko per le big italiane. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, i piani del Barcellona per la prossima stagione proseguono spediti. Il mercato estivo della squadra di Xavi sarà ricco e oculato, con diversi nomi che stanno affollando i pensieri del ds dei catalani Alemany.

In tal senso, non è un mistero che una delle piste calde nelle ultime settimane porti a Franck Kessie. L’ivoriano è ormai destinato a salutare il Milan a zero il prossimo 30 giugno, visto che i discorsi per il rinnovo si sono ormai arenati da tempo. Il quotidiano sottolinea come fonti vicine al Barcellona avrebbero ammesso che l’ex atalantino sarà l’unico grande innesto per la mediana di Xavi.

Barcellona, Xavi esulta: colpo imminente con Kessie

L’idea della società di Laporta sarebbe quella di chiudere la trattativa il prima possibile (l’affare è in stato avanzato ma non ancora concluso) e annunciare già l’approdo di Kessie che potrebbe così dedicarsi alla parte finale della stagione in maglia rossonera. Attenzione, però. Perchè il Barcellona oltre a Kessie sta già lavorando alacremente ad uno dei colpi per la difesa di Xavi.

Si tratta del nuovo centrale difensivo che sarà con ogni probabilità Andreas Christensen. In scadenza contrattuale anche lui il prossimo 30 giugno, il danese lascerà il Chelsea ed il ds Alemany in tal senso avrebbe accelerato la trattativa volando a Londra, per anticipare il Bayern Monaco.

Christensen è stato accostato a diverse società in Italia, Milan su tutte ma anche Juventus ed Inter. Un doppio discorso che i catalani hanno quindi intenzione di chiudere e ufficializzare già nelle prossime settimane. Kessie e Christensen pronti a sbarcare alla corte di Xavi.