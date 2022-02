Milan, addio a giugno: il post Kessie arriva dalla Serie A

Il Milan è pronto a lasciar partire Franck Kessie e si avvicina al sostituto dell’ivoriano: l’erede è già in Italia

In attesa di scendere in campo nel lunch match di Serie A contro la Sampdoria, il Milan non smette di pensare a quelle che, in vista di giugno, potrebbero essere gli innesti da regalare a Stefano Pioli. Il calciomercato estivo vedrà con ogni probabilità l’addio di Franck Kessie ai colori rossoneri. L’accordo per l’eventuale rinnovo che vada oltre il 30 giugno 2022 è ormai quasi da escludere, con Inter, PSG e Barcellona tra le società maggiormente interessate al talentuoso mediano.

Ed il Milan? La società di via Aldo Rossi non intende farsi trovare impreparata e sta già lavorando al nome che sostituirà Kessie nel centrocampo di Pioli. Secondo quanto riportato da ‘Forzaroma.info’, il Milan per rimpiazzare il sicuro partente Franck Kessie avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori di Josè Mourinho.

Milan, ‘scippo’ a Mourinho: post Kessie dalla Capitale

Occhi in casa Roma, dunque, con il nome di Jordan Veretout che fa gola alla società di Elliott. La dirigenza di via Aldo Rossi, dunque, si sta già muovendo conscia del fatto che l’ex atalantino lascerà a zero il Milan e l’erede di Kessie potrebbe quindi essere un colpo ‘sicuro’ che già conosce alla perfezione il calcio italiano.

In scadenza con i capitolini il 30 giugno 2024, in questa stagione con la Roma Veretout ha collezionato 31 presenze complessive, con 4 reti e 8 assist vincenti. Il post Kessie può dunque arrivare da Roma, sponda giallorossa.

Il 28enne francese è considerato la valida alternativa all’ivoriano, ormai lontanissimo dai colori rossoneri in vista della prossima stagione.