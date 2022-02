Calciomercato Juve, Raiola ha già deciso il futuro di de Ligt

In casa Juventus è sempre d’attualità il tema della permanenza di Matthijs de Ligt: assume sempre più importanza il peso di Mino Raiola sul futuro dell’olandese

Il mercato di gennaio è stato assolutamente scoppiettante in casa Juventus: oltre agli arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria infatti, si sono già poste le basi per il futuro col tesseramento anticipato di Federico Gatti dal Frosinone. Per la prossima stagione i bianconeri hanno dunque già puntellato il reparto difensivo. Il che porta ad una riflessione su un big richiesto da tante big d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo e addio: 78 milioni più scambio per de Ligt

Parliamo ovviamente di Matthijs de Ligt, il centrale olandese sempre al centro di indiscrezioni di mercato. Il fatto poi che l’ex Ajax sia rappresentato da Mino Raiola – un vero e proprio campione dei trasferimenti a peso d’oro per i suoi assistiti – rende la questione della possibile cessione sempre d’attualità. In Spagna il portale DonBalon.com svela il probabile futuro del calciatore partendo dal sempre crescente peso che avrebbe proprio Raiola in sede di trattative di mercato.

Calciomercato Juve, Raiola ha scelto il Chelsea per Matthijs de Ligt

Il portale spagnolo riferisce come i sogni di Joan Laporta – il presidente del Barcellona – di formare una difesa da sogno con Ronald Araujo e lo stesso de Ligt, si sarebbero infranti per il secco ‘no’ dell’agente. Raiola, molto amico del patron russo del Chelsea Roman Abramovic, avrebbe spinto in maniera decisa per un passaggio in Premier del suo assistito.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, addio de Ligt e doppio colpo in Serie A: 80 milioni

Considerando che l’interesse dei Blues per il difensore olandese era già manifesto la scorsa estate, e che nel frattempo Antonio Rudiger semnra intenzionato a lasciare il club londinese a giugno, la strada appare tracciata. Lo stesso club bianconero, col pressing portato al Torino per Gleison Bremer, starebbe dimostrando coi fatti che si prepara ad un addio del talento oranje. Tanto più che i 65 milioni di euro che il Chelsea metterebbe sul piatto sarebbero una boccata d’ossigeno niente male per le casse bianconere…