Inter, continua il pressing su Bremer | Ecco chi può partire

L’Inter continua a corteggiare il centrale del Torino. In caso di accordo, sarà necessario sacrificare uno dei difensori

L’Inter ha approfittato della sessione di riparazione di calciomercato per centellinare la rosa. L’esaltante avvio di stagione in Serie A, impreziosito dalla qualificazione agli ottavi di Champions League e dalla vittoria in Supercoppa Italiana, non avevano infatti mostrato segnali allarmanti: nonostante ciò, Marotta ha chiuso l’affare Gosens e potrebbe intavolare una nuova trattativa con un club di Serie A.

Il dirigente nerazzurro è infatti alla ricerca di un difensore. In particolare, l’Inter sarebbe rimasta stregata da Bremer, centrale classe 1997 che ha appena prolungato il contratto con il Torino. Il rinnovo non esclude un approdo all’Inter, ma è chiaro che qualcuno dovrà lasciargli il posto. L’indiziato principale è Stefan De Vrij, prossimo alla scadenza contrattuale di giugno 2023 e non più giovanissimo.

Il 5 febbraio compirà 30 anni ma è chiara la sua intenzione e quella dell’agente Mino Raiola di voler cercare un’intesa pluriennale con il club milanese. Se non dovesse arrivare l’accordo, l’olandese può partire per 30 milioni, cifra che Antonio Conte sarebbe disposto a spendere pur di riabbracciarlo al Tottenham.

Calciomercato Inter, obiettivo Bremer: può sostituire uno tra De Vrij, Skriniar e Bastoni

Il tesoretto per arrivare a Bremer potrebbe essere ricavato anche da un’altra cessione eccellente. Skriniar e Bastoni infatti, piacciono parecchio all’estero. Considerando l’ottimo rendimento (27 presenze ciascuno) in questa stagione, la loro valutazione si aggira attorno ai 60 milioni di euro. L’operazione Bremer potrebbe dunque entrare nel vivo nei prossimi mesi: l’Inter dovrà privarsi di uno tra De Vrij, Skriniar e Bastoni per lasciare spazio e permettersi l’acquisto del difensore granata.