Milan, Pioli ritrova un big: le ultime in vista del derby con l’Inter

Il Milan lavora intensamente a Milanello per prepararsi al derby con l’Inter di sabato prossimo: mister Pioli recupera un big, le ultime

Terminato il calciomercato, per il Milan è il momento di tornare a concentrarsi esclusivamente (o quasi) sul campo. I rossoneri non sono stati tra i protagonisti della sessione di gennaio e i tifosi non l’hanno presa bene. Ci si aspettava almeno un colpo in difesa dopo lo stop di Kjaer, ma Maldini e Massara hanno preferito rimandare tutto all’estate per centrare le prime scelte.

Ora, però, bisognerà dimostrare con i risultati che la decisione presa è quella giusta. A cominciare dal derby di fuoco con l’Inter, in programma sabato prossimo alle ore 18:00 sul nuovo prato di San Siro. Uno scontro che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica scudetto, per cui è fondamentale non fallire. Gli uomini di Pioli, nel frattempo, si sono ritrovati stamattina a Milanello per proseguire la preparazione. Il ‘Diavolo’ ha a che fare con alcune situazioni incerte sul fronte infortuni, ma una buona notizia è arrivata. Franck Kessie, rientrato dalla Coppa d’Africa, è tornato a lavorare interamente in gruppo, a dimostrazione di come il problema fisico subito contro l’Egitto sia ormai superato. L’ivoriano, dunque, sarà regolarmente a disposizione del mister e potrebbe partire titolare.

Inter-Milan, Pioli recupera Kessie: le ultime su Tomori, Ibrahimovic e Rebic

Novità importante anche per quanto riguarda Tomori. Operatosi qualche settimana fa al menisco, il centrale ex Chelsea ha svolto parte della seduta in gruppo e il resto personalizzato. Bisognerà vedere come reagirà il ginocchio tra domani e dopodomani, se non si gonfierà. In caso di reazioni positive, non è da escludere una sua presenza contro l’Inter.

Permangono dei dubbi, inoltre, sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. A causa del fastidio al tendine d’Achille, lo svedese non si è ancora visto sul campo e anche oggi si è allenato in palestra. Domani si capirà se sarà possibile convocarlo. Infine personalizzato per Ante Rebic, che vuole riprendere la migliore forma fisica dopo i diversi problemi avuti.