Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi, sta impressionando sia con la maglia nerazzurra che con quella del Cile: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi si trova davanti al momento forse più importante della sua stagione. I nerazzurri in pochi giorni dovranno infatti affrontare delle sfide cruciali per il loro cammino sia in Italia che in Europa.

A partire dal match di sabato pomeriggio alle ore 18 dove la Beneamata sfiderà il Milan di Stefano Pioli, crocevia fondamentale per l’annata di entrambe le squadre. Ecco poi la Roma di Josè Mourinho in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, successivamente il Napoli di Spalletti, altra contendente al titolo e, infine, soltanto nella prima metà di febbraio, ecco arrivare il Liverpool di Jurgen Klopp per gli ottavi di finale di Champions League, traguardo che l’Inter non raggiungeva dalla stagione 2011-2012.

Per affrontare queste gare di assoluta importanza, Simone Inzaghi dovrà poter fare affidamento su tutti i talenti a disposizione nella sua rosa, uno su tutti Alexis Sanchez, attaccante arrivato in nerazzurro dal Manchester United nella sessione di calciomercato dell’estate del 2019.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’ultima carta per superare l’Inter per Scamacca

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, allarme Juventus, svolta Dybala-Inter: c’è l’incontro

Calciomercato Inter, il futuro di Alexis Sanchez

Riepiloghiamo la situazione legata al futuro di Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter di Simone Inzaghi. L’ex giocatore di Barcellona e Arsenal ha un contratto con la Beneamata fino al 2023 per una cifra vicina ai 7 milioni di euro a stagione. Condizioni che avevano portato l’Inter a riflettere su una sua possibile rescissione nella prossima estate, ma le prestazioni delle ultime settimane potrebbero decisamente cambiare il futuro di Sanchez.

I gol, gli assist e le grandi performance del cileno hanno impressionato tutti e potrebbero portare la dirigenza dell’Inter a riflettere maggiormente sull’eventuale addio di Alexis Sanchez, che magari potrebbe restare per un’ultima stagione in nerazzurro e lasciare Milano alla scadenza del contratto.