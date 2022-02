Calciomercato, rinnovo in Serie A: il comunicato UFFICIALE

Il club di Serie A blinda il gioiello che, in più occasioni, è stato molto vicino a Milan ed Inter: i dettagli

Sono passate meno di due giorni dalla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato ed uno degli obiettivi di Milan ed Inter per l’ormai trascorso gennaio, rischia di allontanarsi anche in vista dei prossimi mesi. Con l’estate che potrebbe regalare ancora sorprese alle rose delle big di Serie A, il nome di Gleison Bremer resta uno dei più ambiti per quanto riguarda i possibili rinforzi in difesa.

In tal senso, il Torino ha da poco ufficializzato il prolungamento contrattuale del talento verdeoro, per la gioia di mister Juric.

Bremer-Torino, c’è il rinnovo: il comunicato UFFICIALE

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024″. Con questo breve comunicato, la società granata ha di fatto blindato uno degli uomini cardine della squadra allenata da Juric. Il brasiliano, classe 1997, è stato più volte accostato alle società milanesi per la sessione invernale di calciomercato, chiusasi ufficialmente da poche ore.

In particolar modo il Milan, ‘orfano’ fino a fine stagione di Kjaer, aveva ponderato il possibile assalto al gioiello brasiliano. Bremer, in questa stagione con il Torino, ha accumulato 21 presenze complessive, con 2 reti ed 1 assist vincenti per un totale di 1829′ sul rettangolo verde.

Un rinnovo che, dunque, spazia via per il momento le ipotesi addio del talentuoso difensore centrale. Almeno fino a giugno quando le milanesi potrebbero provare a tornare all’assalto.