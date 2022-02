Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di un grande centravanti in vista della prossima estate di calciomercato: le ultime notizie su Gianluca Scamacca del Sassuolo

Il Milan di Stefano Pioli ha chiuso la sessione invernale di calciomercato non proprio da protagonista rispetto a quello estiva.

I rossoneri, che hanno perso fino a fine stagione per infortunio Simon Kjaer, non hanno trovato un difensore in grado di soddisfare i giusti requisiti richiesti dalla dirigenza del Diavolo. Nel frattempo però, le altre squadre ai vertici del campionato italiano di Serie A hanno operato e molto, soprattutto in entrata. L’Inter di Simone Inzaghi ha portato a termine il colpo Gosens dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini e non solo solo, con lui è arrivato anche Felipe Caicedo, centravanti che non aveva trovato spazio con il Genoa. La Juventus invece ha portato a termine la trattativa per l’arrivo di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I bianconeri hanno condotto quasi un mercato estivo prendendo anche Denis Zakaria, centrocampista svizzero che era in scadenza con il Gladbach. Nel frattempo diverse società si stanno muovendo per l’estate con l’Inter che sembra aver anticipato tutti per Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo di Alessio Dionisi. Attenzione però ad una possibile, ultima, mossa disperata del Milan per arrivare al cartellino del giovane attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma.

Calciomercato Milan, l’ultima manovra per Scamacca

Il destino di Gianluca Scamaca sembra legato all’Inter di Beppe Marotta, ma il Milan potrebbe fare un ultimo tentativo per arrivare al giovane attaccante del Sassuolo non solo mettendo sul piatto una buona cifra, ma anche il cartellino di uno dei centrocampisti di maggior rilievo finora in Serie A, ovvero Tommaso Pobega, attualmente in prestito al Torino di Ivan Juric.