Juventus, Zakaria: “Ho parlato con Allegri. Io come Pogba? Rispondo così”

Il nuovo acquisto della Juventus, Denis Zakaria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione

La Juventus non si è accontentata di essere riuscita a prendere Vlahovic dalla Fiorentina. I bianconeri volevano anche un rinforzo a centrocampo e la scelta, nel rush finale del calciomercato di gennaio, è ricaduta su Denis Zakaria. Lo svizzero è sbarcato a Torino per un cifra esigua, grazie alla scadenza di contratto a giugno 2022 con il Borussia Moenchengladbach.

Il classe ’96 si è presentato oggi in conferenza stampa a Vinovo, rilasciando dichiarazioni su diversi temi: “Sapevo che sarei andato via, ma non mi aspettavo di lasciare immediatamente il Borussia, anche perché siamo a metà stagione. Però essere cercato dalla Juventus non succede tutti i giorni. Sto vivendo un sogno e ora voglio aiutare la squadra. La mia scelta è dovuta al fatto che la Juve è un club che mi ha fatto sempre sognare. Ho deciso che avrei intrapreso la strada giusta per proseguire il mio cammino venendo qui“.

GOL: “Senza dubbio incrementare il numero delle reti è stato un mio obiettivo personale e questa potrebbe essere l’opportunità giusta per riuscirci“.

CALCIO ITALIANO: “Il livello dà l’impressione di essere fantastico, la squadra è molto forte. Paragone con la Germania? Secondo me è un grande passo in avanti, c’è tanta qualità“.

CARATTERISTICHE: “Adoro salire in campo e giocare in avanti. Ho aggressività, infatti mi piace anche recuperare palloni e agire in difesa. Mi ritengo abbastanza completo“.

LICHTSTEINER: “Ho avuto poco tempo e non c’è stato modo di confrontarmi con Stephan. In futuro, però, succederà sicuramente“.

IMPATTO: “È avvenuto in maniera molto fluida con tutti, allenatore e giocatori. L’atmosfera è buona, anche se il livello è molto alto. Il mio ruolo? Non ho peculiarità specifiche“.

CONDIZIONE FISICA: “Mi sento a posto. Finora ho svolto due allenamenti e sto iniziando piano piano a prendere le misure del gruppo. Se il mister lo riterrà opportuno, io sarò subito disponibile a giocare“.

Juventus, Zakaria: “Il mio modello è Vieira. Spero di avere lo stesso successo di Pogba”

ALLEGRI: “Abbiamo parlato. Mi ha detto le sue aspettative nei miei confronti più o meno, ad esempio se devo iniziare più a chiudere o allungarmi. Però ne abbiamo discusso in maniera superficiale, non siamo ancora scesi nei dettagli“.

MODELLO: “Se devo scegliere dico Patrick Vieira. L’ho sempre ammirato, ma io comunque cerco il mio stile“.

JUVENTUS: “Sono molto orgoglioso di essere arrivato qui. Era la squadra preferita di mio padre, concosco ogni aspetto di questa società. Ma io non mi fermo qui. Sono uno che combatte e ha sempre voglia di migliorarsi. Questo è un passo per la mia carriera, non la fine“.

POGBA: “Io come lui? Tutti sappiamo chi è e quello che ha fatto qui. Spero di poter avere lo stesso successo, ma non voglio emulare nessuno. Ho la mia identità, anche se gli esempi certamente sono buoni. Spero di lasciare il segno“.