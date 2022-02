Juventus, addio de Ligt e doppio colpo in Serie A: 80 milioni

La Juventus potrebbe perdere un tassello importante in difesa ma è già pronta a reinvestire i soldi della cessione di de Ligt: doppio colpo

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato diversi passi falsi all’inizio e ora si sta rialzando e sta ottenendo risultati importanti per ambire a una delle prime posizioni in classifica. L’obiettivo è raggiungere quantomeno il quarto posto ed è fattibile anche grazie agli acquisti importanti di gennaio, ovvero Vlahovic e Zakaria.

Calciomercato Juventus, la cessione di de Ligt apre al doppio colpo dalla Serie A

La società bianconera intanto lavora per il futuro e valuta anche le mosse da attuare nel mese di giugno. Potrebbe esserci un’uscita importante come Matthijs de Ligt, che in passato ha fatto sapere che sarebbe disposto a cambiare aria. Una sua eventuale cessione potrebbe avvenire in caso di offerte da circa 80-90 milioni di euro.

In caso di addio di de Ligt, nel mirino potrebbe esserci due calciatori su tutti. Potrebbe interessare Bremec per rinforzare la difesa e il Torino potrebbe farlo partire per circa 30 milioni di euro. Oltre a lui poi ci sarebbe anche il sogno Fabian Ruiz: per convincere il Napoli potrebbe servire una cifra superiore a 50 milioni di euro.

Sono due calciatori che stanno facendo benissimo in questi mesi e su Bremer ci sarebbe anche l’interesse