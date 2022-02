Nel prossimo calciomercato estivo Matthijs de Ligt dovrebbe dire addio alla Juventus dopo tre stagioni. Nel 2019 i bianconeri lo pagarono 75 milioni

I restanti quattro mesi di questa stagione dovrebbero essere anche gli ultimi di de Ligt con la maglia della Juventus. Negli ultimi giorni sono arrivate nuove conferme circa l’addio dell’olandese nel prossimo calciomercato estivo. Un addio successivo al rinnovo, del tutto ‘tattico’, che potrebbe giungere già nelle prossime settimane.

Il prolungamento del contratto, da circa 10 milioni a stagione e in scadenza nel 2024, consentirebbe alla società presieduta da Andrea Agnelli di acquisire una maggiore forza in chiave cessione. Cessione, appunto, probabilissima tanto che la dirigenza juventina è già al lavoro per un sostituto. Restando sulla difesa, anche per un laterale mancino considerato che Alex Sandro è sulla lista dei partenti.

A proposito di terzino sinistro, una ‘offerta’ potrebbe arrivare dalla Francia. Precisamente dal ricchissimo Paris Saint-Germain, uno dei top club più interessati all’ex capitano dell’Ajax. Peraltro il club dello sceicco è in eccellenti rapporti con l’agente del classe ’99, un certo Mino Raiola…

Il PSG ha bisogno di un centrale di spessore mondiale dato il fallimento dell’operazione Sergio Ramos e de Ligt è uno dei nomi che più stuzzica il Ds Leonardo. Per il 22enne di Leiderdorp, eventualmente difficile da rimpiazzare in quanto a personalità sia dentro che fuori dal campo, i parigini potrebbero mettere sul piatto 60 milioni di euro cash.

Non solo soldi, per ingolosire la Juve nell’affare potrebbe venir coinvolto pure Juan Bernat, laterale mancino spagnolo di 28 anni che in passato è stato in orbita Inter.

Bernat è rientrato da poco dall’infortunio ai legamenti e il suo contratto, di circa 5 milioni netti a stagione, termina nel giugno 2025. Il Paris Saint-Germain valuta il suo cartellino sui 18 milioni, per cui l’operazione de Ligt raggiungerebbe complessivi 78 milioni di euro.

La Juventus preferirebbe vendere de Ligt senza contropartite, ma l’ex Bayern è un profilo di sicuro interesse e utilità in ottica sostituzione di Alex Sandro.