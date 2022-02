Saluta la Juventus, Mendes lo ‘manda via’: si chiude a 12 milioni

Un calciatore attualmente in forza alla Juventus potrebbe dire addio nella prossima sessione estiva di calciomercato: interviene Mendes

Juventus nel segno di Dusan Vlahovic. Il nuovo 7 bianconero sta già facendo dimenticare – per quanto possibile – la storia recente legata a quel numero targata Cristiano Ronaldo. Il bomber serbo si è inserito subito alla grande negli schemi di Allegri e ieri è stato ancora protagonista nella vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia.

Un’azione personale del classe ‘2000 tutta da vedere ha consentito alla ‘Vecchia Signora’ di ripassare in vantaggio e conquistare la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina. E guarda caso proprio dalla Fiorentina è arrivato Vlahovic, per quello che è stato senza dubbio uno tra i colpi migliori in assoluto del calciomercato da poco terminato. Ottimo anche l’impatto di Zakaria, in gol all’esordio col Verona come il centravanti 22enne. La società, dal canto suo, riflette su ulteriori possibili acquisti in vista dell’estate, ma servirà occuparsi pure del fronte uscite. Nelle scorse settimane hanno salutato Bentancur e Kulusevski, entrambi finiti al Tottenham degli ex Conte e Paratici. Tra 6 mesi (o giù di lì), presumibilmente, arriverà il turno di Alex Sandro.

Alex Sandro via dalla Juventus: ci pensa Mendes

Il terzino brasiliano sembra da tempo la brutta copia di quanto messo in mostra nei primi anni a Torino. A livello di prestazioni è calato parecchio e la Juventus è al lavoro per cercargli un’altra sistemazione. C’è la volontà, inoltre, di svecchiare la retroguardia (Alex Sandro è un ’91) e il contratto dell’ex Porto è in scadenza giugno 2023, perciò esiste il rischio di una perdita a parametro zero.

Ma il potente procuratore Jorge Mendes potrebbe dare una mano alla Juventus a risolvere questo inghippo. Il noto agente, infatti, potrebbe portare il laterale basso al Wolverhampton – club con cui fa spesso affari – per la cifra di 12 milioni di euro. A queste condizioni la Juventus, desiderosa di operare un cambiamento sulla fascia sinistra, difficilmente si opporebbe tenendo conto del termine dell’accordo tra le parti. Alex Sandro, dunque, si appresta a lasciare la ‘Vecchia Signora’ e la sua carriera potrebbe proseguire in Premier League. La pista va tenuta d’occhio.