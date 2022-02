Doppia cessione per un grande colpo dal Real Madrid. Alla corte di Ancelotti potrebbe prospettarsi una clamorosa cessione in estate e la Juventus potrebbe farsi trovare pronta

La Juventus ha strappato ieri sera il pass per le semifinali di Coppa Italia battendo al fotofinish il Sassuolo grazie ad una giocata di Dusan Vlahovic. Ora testa e corpo al campionato dopo la truppa di Allegri punta a finire nelle prime quattro al termine della stagione per accedere alla prossima edizione della Champions League. Un passaggio fondamentale per i bianconeri, soprattutto dal punto di vista economico, con evidenti conseguenze anche in sede di calciomercato.

Con la qualificazione europea e le giuste cessioni, potrebbe prospettarsi quindi in estate un altro colpo da novanta, questa volta dal Real Madrid, nel caso in cui si arrivasse a giugno a determinate condizioni. La squadra di Ancelotti sta lottando per vincere la Liga in un entusiasmante duello a distanza col Siviglia, mentre in Champions dovrà affrontare il temibile PSG. Per affrontare questi impegni il tecnico italiano avrà bisogno di tutti i big, anche di chi come Federico Valverde quest’anno ha giocato meno.

Calciomercato Juventus, con la Champions e due cessioni idea dal Real Madrid: Valverde può partire

Valverde infatti in questa annata sotto la guida di Ancelotti ha visto sensibilmente ridotto il suo impiego rispetto a quelle che erano le aspettative molto alte della vigilia. A causa della grande abbondanza di talento in mediana, il talentuoso uruguaiano ha visto ridotto drasticamente il minutaggio (neanche 1000 minuti in Liga). Il classe 1998, che può ricoprire più ruoli e con gran qualità rischia però di diventare uno dei tanti a Madrid e non è escluso che possa partire in estate.

Piace molto in Premier ed ha una valutazione alta, sui 60 milioni di euro. Valverde però potrebbe anche tornare in ottica italica, divenendo un’idea per la Juventus, ma solo cedendo sia Arthur che Rabiot: il tentativo a quel punto potrebbe essere fatto proprio con i soldi incassati da questi due centrocampisti (che hanno anche ingaggi importanti che verrebbero smaltiti). Valverde ben si sposerebbe bene con Zakaria, Locatelli e gli altri avendo un ruolo ibrido ed adattabile a seconda delle situazioni. L’uruguaiano ha inoltre esperienza ed ampi margini di miglioramento, oltre ad una qualità notevole che migliorerebbe il reparto, il tutto chiaramente a patto che la Juve arrivi nelle prime quattro.