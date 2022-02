Il giornalista attacca Sarri e Mourinho e dopo le brutte batoste rimediate da Lazio e Roma in Coppa Italia

La Coppa Italia ha messo ancora di più in luce delle due romane. Roma e Lazio hanno preso due batoste contro le milanesi, certificando i numerosi problemi legati sia al progetto tecnico che alle qualità dei singoli.

La Roma ha perso 2-0 in casa dell’Inter, non riuscendo quasi mai ad impensierire la squadra di Simone Inzaghi. La Lazio ha perso ancora più malamente contro il Milan con ben 4 gol di scarto. Il metodo Sarri non riesce ancora ad attecchire sui giocatori e nonostante l’ottima prestazione di Firenze che sembrava aver ridato linfa ai bianco celesti, il tonfo contro i rossoneri riporta a galla i problemi che sono lampanti ormai da inizio stagione. In merito a Maurizio Sarri e alla situazione della Lazio è intervenuto il giornalista Furio Focolari che ha parlato a ‘Radio Radio’.

Attacco a Mourinho e Sarri: “minusvalenze di Roma e Lazio”

Il giornalista non si è risparmiato nei confronti di Maurizio Sarri ma anche verso José Mourinho: “Questa cosa di Luis Alberto è brutta. Posso capire tutto, però questa cosa che Luis Alberto non giochi quasi mai… che Lazzari venga messo in panchina perché il titolare è Hysaj è contro ogni logica. Le due romane hanno preso due allenatori importanti, si è gridato al miracolo ma in questo momento le minusvalenze di Roma e Lazio sono i loro allenatori”.

Parole forti e decise, quelle del giornalista su Sarri e Mourinho che erano arrivati in estate per aprire un nuovo ciclo nella Capitale e invece non hanno ancora trovato la via giusta per invertire la rotta.