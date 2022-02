Sorpresa Inter, Marotta lo prende gratis dalla Juventus

Possibile sorpresa nel calciomercato dell’Inter: Marotta guarda in casa Juventus e può cautelarsi con l’arrivo gratis dai bianconeri

Occhi sui parametri zero. Il diktat un po’ per tutte le società vale anche per l’Inter. I nerazzurri sondano il mercato per garantire ad Inzaghi i rinforzi utili alla prossima stagione, senza però lasciarsi andare ad esborsi importanti.

Marotta in questo è un dirigente molto abile tanto è vero che ha già chiuso un colpo in entrata. La porta nerazzurra il prossimo anno sarà affidata a Andre Onana, 26 anni, portiere nigeriano in scadenza di contratto con l’Ajax. L’estremo difensore arriverà in nerazzurro a partire dal 1° luglio e su di lui il club lombardo punta per il futuro, non senza qualche riflessione sulle possibili difficoltà di ambientamento al calcio italiano. Ecco perché in casa Inter si riflette anche su Handanovic, un altro calciatore il cui contratto scadrà a fine stagione.

L’idea della società è convincere il sloveno a restare a fare da chioccia al nuovo arrivo. Handanovic non sarebbe più il numero 1 indiscusso e questo lo sta spingendo a fare delle riflessioni. Dovesse arrivare un club in grado di garantirgli il posto da titolare in squadra, non è azzardato ipotizzare un addio all’Inter. Ecco perché Marotta è ancora attento al mercato dei portieri e ha puntato gli occhi sulla Juventus.

Calciomercato Inter, Perin gratis dalla Juventus

Già perché in bianconero c’è un altro portiere che vedrà il suo contratto scadere il 30 giugno: Mattia Perin. Al momento non si è entrati ancora nel vivo delle discussioni per il rinnovo e l’Inter potrebbe approfittarne. In caso di separazione con Handanovic, i nerazzurri vorrebbero un estremo difensore che possa accettare il ruolo di secondo ma con le capacità, qualora ci fosse la necessità, di prendere il ruolo di numero 1.

Un profilo che Perin rispecchia in pieno, ecco perché all’Inter potrebbero farci un pensierino. L’ex Genoa rappresenterebbe un nome affidabile, capace di tenere sul chi va là Onana e di prenderne il posto qualora se ne presentasse l’occasione. Un affare che sarebbe agevolato anche dai buoni rapporti tra la stessa società nerazzurra e l’agente di Perin, Alessandro Lucci.