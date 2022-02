Juventus, assalto al top player: super scambio e 40 milioni

Allarme Barcellona per la Juventus, con i catalani che mettono nel mirino un top player bianconero: due contropartite e 40 milioni sul piatto

Juventus in piena ripresa dopo la sessione invernale di calciomercato, soprattutto grazie all’arrivo di Dusan Vlahovic, che ha dato nuova linfa al reparto offensivo bianconero. Questa sera la squadra di Allegri affronta il Sassuolo per assicurarsi la semifinale di Coppa Italia.

Nel frattempo si inizia già a pensare alla sessione estiva di calciomercato, con il Barcellona che avrebbe messo nel mirino da tempo Matthijs de Ligt, difensore che negli ultimi tempi è cresciuto molto dimostrando il suo valore. Per strappare il difensore ex Ajax ad Allegri i catalani potrebbero mettere sul piatto ben due contropartite e non solo. Anche un conguaglio economico importante per fare gola alla Juventus.

Juventus, il Barcellona non molla de Ligt: Depay e Dest più soldi sul piatto

La Juventus nella sessione estiva di calciomercato dovrà guardarsi bene dagli attacchi dei top club europei ai suoi talenti in rosa. In particolare a puntare il mirino tra i bianconeri sembrerebbe essere il Barcellona, che in estate proverà a costruire una squadra che possa tornare ad alti livelli.

Per rinforzare il reparto difensivo i catalani avrebbero messo nel mirino Matthijs de Ligt, centrale classe 1999 che è diventato una vera colonna dei bianconeri. Per arrivare al difensore olandese il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto ben due contropartite, ovvero: Memphis Depay, attaccante olandese voluto da Koeman a inizio anno, e Sergino Dest, terzino destro classe 2000 anche lui olandese. Oltre ai due giocatori il Barcellona potrebbe aggiungere anche un conguaglio economico di 40 milioni, visto che le due contropartite non raggiungerebbero il valore attuale del difensore. Un’offerta che dunque potrebbe fare gola alla Juventus.