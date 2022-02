La Juventus spiazza tutti, rinnovo e scambio: addio Dybala

Il futuro di Paulo Dybala, in scadenza a giugno, è ancora tutto da decifrare: spunta l’inattesa ipotesi di scambio

La sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo all’orizzonte per la Juventus che, dopo aver agganciato il quarto posto in Serie A, vuole guadagnarsi anche il pass per la semifinale. Dal campo al calciomercato, la società torinese è senza alcun dubbio stata la protagonista della sessione invernale con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic alla corte di Massimiliano Allegri. In vista di giugno, novità importanti attendono l’attacco della ‘Vecchia Signora’: su tutti, da decifrare il destino di Paulo Dybala.

L’argentino sembra sempre più vicino all’addio al club di Andrea Agnelli. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, il Chelsea avrebbe in mente di puntare forte su Paulo Dybala per la prossima stagione. La ‘crisi’ vissuta dai ‘Blues’ dopo la vittoria in Champions League spinge la squadra di Tuchel ad un cambiamento importante per la stagione 2022/23 ed il nome giusto può essere quello di Paulo Dybala.

Juventus, scambio a sorpresa: colpo da Londra

La ‘Joya’, in scadenza il prossimo 30 giugno con la Juventus, rappresenta un’occasione ghiotta per diverse big europee. La società torinese, approfittando dell’interesse dei londinesi per l’argentino, avrebbero in mente una nuova idea. Il rinnovo di contratto di Dybala che, successivamente, finirebbe in uno scambio proprio con il Chelsea.

La Juventus, è chiaro ormai da tempo, segue con grande interesse Christian Pulisic. L’esterno statunitense piace ai dirigenti bianconeri che metterebbero sul piatto proprio Dybala, per provare ad assicurarsi il gioiello di Hershey.

Situazione dunque in divenire, con Juventus e Chelsea che tra pochi mesi potrebbero trattare il possibile scambio Pulisic-Dybala.