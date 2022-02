Juventus-Sassuolo, Vlahovic regala la semifinale ai bianconeri

La Juventus batte il Sassuolo e vola in semifinale di Coppa Italia. I bianconeri incontreranno la Fiorentina

Dopo la vittoria sul Verona, Vlahovic batte anche il Sassuolo e permette alla Juventus di accedere alle semifinali di Coppa Italia dove incontrerà la Fiorentina.

La partenza è tutta di marca bianconera: Juventus avanti dopo appena quattro minuti con il gol di Paulo Dybala. L’argentino batte Pegolo con un mancino di controbalzo dopo un traversone di Alex Sandro e la deviazione di McKennie. Col passare dei minuti cresce la pressione del Sassuolo che al 24’ trova la rete del pari: la firma è di Traorè, bravissimo a battere Perin con un delizioso tiro a giro dopo un bello scambio con Scamacca.

Al 37’ grande occasione per i bianconeri con Vlahovic che scatta in profondità arrivando a tu per tu con Pegolo, bravo a chiudere lo specchio della porta al bomber serbo. Nella ripresa, complici i cambi, la Juventus spinge e sfiora più volte il vantaggio. Al 55’ il tiro a giro di McKennie si infrange sul palo, ma non è finita qui.

Juventus – Sassuolo, la decide Vlahovic

Al 73’ la Juventus si ritrova più volte la palla in area piccola, ma la sfera viene sparata alle stelle. Poco dopo Pegolo chiude la porta, respingendo una conclusione ravvicinata di Morata.

L’estremo difensore si ripete all’82’, deviando in corner un velenoso colpo di testa di Rabiot. Il gol arriva a tempo quasi scaduto: lo realizza Dusan Vlahovic, a segno con una deviazione dopo una grande giocata personale che porta i bianconeri in semifinale.