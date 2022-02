Juventus, non solo Vlahovic: altro colpo in Serie A | Allegri esulta

La Juventus non si ferma e pianifica i prossimi colpi di calciomercato: nuovo obiettivo in Serie A per l’estate

La vittoria sul Verona porta la Juventus al quarto posto ed Allegri, in attesa che l’Atalanta recuperi la gara in meno rispetto ai bianconeri, si gode la rimonta dopo un inizio di stagione tutto fuorchè brillante. Dal campo al calciomercato, la sessione invernale ha visto la ‘Vecchia Signora’ grande protagonista con gli acquisti di Vlahovic, Zakaria e del promettente Gatti, che arriverà in estate. E proprio in vista di giugno il club di Andrea Agnelli sta già valutando le prossime mosse.

Una rosa da rinforzare e svecchiare e, da questo punto di vista sempre per l’attacco juventino, un nome in particolare accende gli animi della società bianconera. Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, il profilo giusto per affiancare Vlahovic nella prossima stagione potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A ed in particolar modo da Sassuolo.

Juventus, occhi in casa Sassuolo: colpo estivo

Si tratta di Giacomo Raspadori, seguito nei mesi scorsi anche dall’Inter, che piace tanto alla dirigenza bianconera. Nonostante una fisicità diversa da quella solitamente preferita da Allegri, l’intelligenza tattica e la maturità della punta del Sassuolo attraggono non poco i dirigenti della ‘Vecchia Signora’.

Dopo Locatelli, quindi, un nuovo gioiello potrebbe arrivare dal club neroverde in vista della stagione 2022/23. Una bottega carissima quella della società emiliana ma Raspadori, 7 reti e 4 assist in 25 presenze con la squadra di Dionisi, è tra i prossimi candidati a vestire la maglia della Juventus.

Situazione in divenire, dunque: il 21enne di Bentivoglio in cima alla lista del ds Cherubini, per la gioia di Allegri.