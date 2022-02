Milan, affare da 28 milioni: lo scambio manda fuori causa Inter e Juve

Il Milan ha puntato un calciatore in forza in Serie A e l’affare potrebbe realizzarsi tramite scambio: allarme per Inter e Juventus

Per il Milan è alle porte una nuova ghiotta occasione in Serie A. I rossoneri affronteranno la Sampdoria domenica alle 12:30 e, in caso di pareggio in Inter-Napoli e ovviamente vittoria personale, potrebbero tornare in testa alla classifica. Vietato sbagliare, come accaduto – anche per cause di forza maggiore – nella partita da dimenticare con lo Spezia. Siamo in un momento cruciale della stagione, ma ciò non impedisce alla dirigenza di occuparsi di tematiche legate al calciomercato.

La sessione di gennaio ha deluso non poco i tifosi, i quali si aspettavano almeno un rinforzo in difesa dopo la pesante perdita di Kjaer. In questo senso, il club sta già lavorando alacremente in vista della prossima estate. Ormai non è più un segreto l’interessamento nei confronti di Botman e la presenza degli agenti a San Siro mercoledì attesta la volontà di chiudere il prima possibile. Con l’entourage è stata raggiunta un’intesa di massima, mentre resta da trovare l’accordo col Lille (cosa per niente semplice). Non solo la retroguardia, a Casa Milan si riflette pure sul reparto offensivo. In particolare, mister Pioli apprezza parecchio il profilo di Giacomo Raspadori.

Milan, mirino su Raspadori: chiesto lo scambio

Il talentino di proprietà del Sassuolo è uno dei maggiori prospetti del nostro calcio e il Milan pare abbia concretamente messo gli occhi su di lui. Chiaramente non sarà semplice trattare con i neroverdi, che valutano il loro gioiello sui 25-28 milioni di euro. Gli emiliani, dal canto loro, chiederebbero al ‘Diavolo’ l’inserimento nell’operazione del cartellino di Pobega, mossa che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica fumata bianca.

Il centrocampista classe ’99 è in prestito secco al Torino e presenta un prezzo intorno ai 15 milioni di euro. Lo scenario in questione potrebbe mandare ko Inter e Juventus, le altre big iscritte da tempo alla corsa per Raspadori. Il Milan, dunque, sarebbe una seria candidata all’acquisto e potrebbe bruciare la concorrenza delle acerrime rivali.