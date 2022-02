Calciomercato, Simeone gli chiude la porta | Rimane la Juventus

Il ‘Cholo’ Simeone lo respinge: rimane viva la proposta della Juventus per l’attaccante

Tra i grandi protagonisti del mercato di gennaio c’è senza dubbio Dusan Vlahovic che ha tenuto tutti col fiato sospeso, fino alla scelta di trasferirsi alla Juventus. Parallelamente è rimasta in bilico la questione legata ad Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo sembrava pronto a lasciare Torino dopo l’arrivo di Vlahovic, col Barcellona pronto ad affondare il colpo su richiesta di Xavi. La Juventus, però, ha deciso di trattenerlo e anche l‘Atletico Madrid, proprietario del cartellino, ha messo i bastoni tra le ruote ai blaugrana, impedendogli di portare a termine il colpo. Il ‘Cholo’ Simeone ha valutato l’ipotesi di riprendere Morata ma alla fine è tornato sui suoi passi, confermando la volontà di non rivolerlo in squadra.

Juventus, offerta per Morata: Simeone lo respinge

La Juventus continua a ritenere Morata un attaccante importante per il progetto attuale e futuro e avrebbe messo sul piatto circa 20 milioni di euro +5 milioni di bonus, come confermato da ‘diariogol.com’. L’Atletico Madrid potrebbe cedere alla richiesta dei bianconeri e virare su altri attaccanti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: obiettivo in Serie A

Tra gli obiettivi dei colchoneros c’era anche Dusan Vlahovic che ad un certo punto sembrava molto vicino al trasferimento a Madrid. Adesso per Simeone gli obiettivi in attacco si riducono ma Morata non rientra tra i desideri del tecnico argentino. A questo punto, vista la situazione, per Morata le uniche alternative alla Juventus rimangono le due piste in Premier League, Tottenham e Arsenal, due club che hanno timidamente approcciato al centravanti spagnolo, anche se lo spagnolo potrebbe far valere la sua volontà di rimanere in Italia.