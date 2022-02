La Juventus ripensa alla suggestione a centrocampo qualora partisse almeno un centrocampista a fine stagione

La Juventus è nel momento migliore della sua stagione e certamente parte del merito è dovuto agli inserimenti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. In particolare il centravanti serbo è già risultato decisivo in due partite consecutive, col Verona in campionato e ancor di più col Sassuolo in Coppa Italia.

La società può ritenersi più che soddisfatta degli acquisti fatti ma intende inserire nuovi tasselli anche a giugno per rendere la rosa ancora più competitiva. Certamente servirà un innesto in difesa per ringiovanire un reparto che potrebbe perdere De Ligt ma che deve fare i conti anche con l’età avanzata di Chiellini e Bonucci. Araujo e Rudiger sono due nomi caldi in casa Juve ma dal Chelsea potrebbe aprirsi una nuova pista anche a centrocampo. I bianconeri potrebbero tornare a monitorare da vicino Jorginho, in scadenza con i Blues a giugno 2023 e desideroso di tornare in Serie A.

La Juventus ci riprova per Jorginho se partono Arthur e Rabiot

La Juventus ha lasciato andare a gennaio sia Bentancur che Kulusevski, direzione Tottenham. Nonostante l’innesto di Zakaria, la società cerca un centrocampista di qualità che possa prendere le redini del centrocampo e fare quello che fino a questo momento non è riuscito a fare Arthur. Il brasiliano, richiesto anche dalla Premier League durante il mercato invernale, potrebbe lasciare Torino a fine stagione, così come Adrien Rabiot che non ha mai convinto del tutto la società ne tantomeno Massimiliano Allegri.

Jorginho era stato seguito dalla Juventus già in passato e potrebbe riaccendersi la fiamma nei prossimi mesi. Il centrocampista ex Napoli ha vissuto la sua migliore stagione diventando campion d’Europa col Chelsea prima e con la Nazionale pochi mesi dopo. Il suo valore di mercato è cresciuto esponenzialmente e adesso il club londinese chiede almeno 40 milioni di euro per lasciarlo andare ma i bianconeri potrebbero farci un pensiero.