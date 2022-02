Calciomercato, il rinnovo del big non arriva: Milan e Inter in agguato

Una situazione del tutto complicata per il top player: il suo contratto scadrà nel 2023, ma per il rinnovo tutto ancora tace.

Futuro in bilico per il talentuoso giocatore spagnolo del Real Madrid, pronto a dire addio in estate alla compagine dei ‘blancos’.

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes” il futuro di Marco Asensio al Real Madrid è sempre in bilico con il suo contratto in scadenza nel 2023. Non ci sono stati passi in avanti per quanto riguarda il suo prolungamento e così potrebbe andare via in estate visto anche che non è un titolarissimo sotto la gestione di Carlo Ancelotti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, addio de Ligt e doppio colpo in Serie A: 80 milioni

LEGGI ANCHE >>> Milan, Theo Hernandez ha firmato: UFFICIALE il rinnovo

Milan e Inter continuano a pensare a lui per rinforzare i loro rispettivi reparti offensivi. Per le due big d’Italia sarebbe davvero un colpo da urlo con Asensio che vuole riscattarsi dopo qualche stagione altalenante anche a causa dei vari infortuni.

Calciomercato, Asensio piace in Italia

Una situazione da risolvere in breve tempo per conoscere così il futuro di Asensio, che non vede l’ora di mettere in mostra tutto il suo potenziale dopo l’exploit con il Real Madrid. Il suo profilo è stato accostato alle big d’Europa e d’Italia con Milan e Inter in pole visti gli ottimi rapporti con il club spagnolo. Florentino Perez potrebbe così pensare alla sua cessione con la sua valutazione che si è abbassata a dismisura dopo gli anni d’oro nella capitale spagnola.